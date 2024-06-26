Hakkari'de 39 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Şemdinli ilçesinde yaptığı saha, sokak çalışmaları kapsamında 1 şüpheli şahsın 5 farklı "aranıyor" kaydı ile toplamda 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şahıs Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HAKKARİ