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Hakkari'de 39 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince Şemdinli ilçemizde yapılan saha ve sokak çalışmaları kapsamında yapılan kontrollerde 1 şüpheli şahsın 5 farklı aranıyor kaydı ile toplamda 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmiş ve gözaltına alınmış olup, yasal işlemlerinin sonrasında 24.06.2024 günü Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şemdinli Hakkari Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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