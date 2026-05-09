Hakkari'de korkutan ev yangını

Hakkari'de 3 katlı bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, kent merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ Köyü Rez Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Çitçi'ye ait evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede 3 katlı binayı sardı. Evde bulunan aile fertleri kendilerini dışarı atarak kurtuldu. 7 kişinin yaşadığı evde bazı aile bireyleri, evin yanmasına daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı