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Hakkâri’de 21 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkâri’de 21 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi
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Hakkâri’de yabancı plakalı plakalı bir tırda 21 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari'de yabancı plakalı plakalı bir tırda 21 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çığlı Köyü Serbest Yol Kontrol Noktası'nda yabancı plakalı plakalı bir tırın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada, 44 paket halinde yaklaşık 21 bin 700 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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