Hakkari'de 12 Yaşındaki Kıza Araba Çarptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki kıza araba çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan N.T. (12) isimli kıza, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 AEB 615 plakalı Dacia Duster çarptı. Kazada yaralanan N.T., araç sürücüsü ve çevrede bulunanlar tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ