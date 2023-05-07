Hakimle kavga eden kişinin avukatı: İlk saldıran hakimdi

Bakırköy'de otomobili park tartışmasında hakim Mehmet K. ile kavga edince tutuklanan Fıraz Hökenek'in avukatı Turgut Hökenek, 'Güvenlik kamerası kayıtlarına göre ilk saldıranın hakim olduğunu gördük. Önce sağ eliyle müvekkilimin çenesine doğru yumruk atıyor sonrasında yerde sürükleyip tekme atıyor. Bu olayda mağdur edilen müvekkilim, bir de üstüne tutuklanmıştır. Ancak hakim olduğunu söyleyen kişi hakkında soruşturma bile başlatılmamıştır. Kimse kimliğini kullanarak vatandaşlara saldırıda ve tehditlerde bulunamaz' dedi.

BAKIRKÖY'de otomobili park tartışmasında hakim Mehmet K. ile kavga edince tutuklanan Fıraz Hökenek'in avukatı Turgut Hökenek, "Güvenlik kamerası kayıtlarına göre ilk saldıranın hakim olduğunu gördük. Önce sağ eliyle müvekkilimin çenesine doğru yumruk atıyor sonrasında yerde sürükleyip tekme atıyor. Bu olayda mağdur edilen müvekkilim, bir de üstüne tutuklanmıştır. Ancak hakim olduğunu söyleyen kişi hakkında soruşturma bile başlatılmamıştır. Kimse kimliğini kullanarak vatandaşlara saldırıda ve tehditlerde bulunamaz" dedi. Hakim Mehmet K. ile kavga eden Fıraz Hökenek çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Lavanta Sokak'ta 29 Nisan günü Fıraz Hökenek, park halindeki aracıyla çıkmak için geri geri manevra yaptığı sırada Çorlu Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet K.'nın aracına hafif şekilde çarptı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde ilk önce Mehmet K.'nın Fıraz Hökenek'in boğazına saldırdığı ve kavganın büyüyerek devam ettiği görülüyor. Mehmet K.'nın polislerin yanında da Hökenek'e yeniden saldırdığı dikkat çekiyor. Gözaltına alınan Fıraz Hökenek çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak duruma itiraz eden Fıraz Hökenek'in avukatı Turgut Hökenek ise sürecin hukuksuz bir şekilde yürütüldüğünü belirtiyor. Aynı zamanda Fıraz Hökenek'in kardeşi de olan avukat Turgut Hökenek, "Hakim ya da başka bir statüye sahip kim olursa olsun kimse kimliğini kullanarak vatandaşlara saldırıda ve tehditlerde bulunamaz, her istediğini yapamaz" dedi.

"MÜVEKKİLİM MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANDI"

"KİMSE KİMLİĞİNİ KULLANARAK VATANDAŞLARA SALDIRAMAZ"