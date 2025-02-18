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Hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 yaralı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu şarampole devrildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında Akçadağ -Develi karayolu Lökomarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan N.A. idaresindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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