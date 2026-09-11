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Hafriyat kamyonu devrildi: Sürücü yaralandı

Hafriyat kamyonu devrildi: Sürücü yaralandı
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devam eden bir inşaat şantiyesinde çalışan hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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