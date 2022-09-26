Kamyonun sürüklediği otomobil takla attı... O anlar kamerada

Hafriyat kamyonu otomobili metrelerce sürükledi, sonra refüje çarparak taklalar attı

Kamyonun çarpması sonucunda sürüklenen otomobil refüje vurarak takla attı

Edremit'te trafik kazası bir yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde İzmir Çanakkale karayolunda bir kamyonun çarptıktan sonra önünde sürüklediği otomobil orta refüje vurarak taklalar attı bu korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkal İzmir Karayolunda Akçay İstikametinden Edremit istikametine gitmekte olan C.M. yönetimindeki 10 KH 762 plakalı otomobil aynı yönde gitmekte olan ve plakası henüz belirlenemeyen bir harfiyat kamponunun çarpması sonucu bir süre kamyonun önünde sürüklendi. Kamyon aynı hızla yoluna devam ederken otomobil kamyonun önünden kurtularak refüje çarptı ve takla attı. Kazada otomobil sürücüsü çevredekilerin yardımıyla takla atmış araçtan yaralı olarak çıkartıldı ve 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı C.M. Edremit Devlet hastanesine sevk edildi. Kazanın oluş anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun araca çarpması, sürüklemesi ve otomobilin takla atma anı kayıt altına alındı.