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Hafifi ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Hafifi ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Afyonkarahisar’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesine bağlı Çamözü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Duray Karakaya (75) idaresindeki 07 BA 237 plakalı otomobil, kavşakta L.A. (47) sevk ve idaresindeki 61 NE 102 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Karakaya, N.A. (39), N.A. (21), N.A. (12) ve S.A.'yı (9) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Karakaya yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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