Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

AKSARAY - Aksaray'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvardan Hacılar Harmanı Mahallesi istikametine seyreden A.Y. idaresindeki 06 DY 0821 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, tali yoldan bulvara çıkan R.A. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet hafif ticari araçla birlikte yaklaşık 10 metre sürüklenirken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hafif ticari araç sürücüsünün de kazada hafif yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yapaken, sürücü hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.