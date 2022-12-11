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Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niksar ilçesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarında meydana geldi. A.A (29) idaresindeki 60 ACG 390 plakalı hafif ticari araç kavşakta dönüş yaptığı sırada aynı istikamette seyir hallinde olan Mehmet Ali Yağcı (21) idaresindeki motosiklet yandan çarptı. Çarpışmasın etkisi ile motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi S. Ç (22) yere savrulurken, hafif ticari araç elektrik direğine çarparak durabildi. Ağır yaralanan 2 şahısla birlikte araç sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti. Niksar Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Mehmet Ali Yağcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Yağcı Tragger Niksar Tokat 3. Sayfa Haberler

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