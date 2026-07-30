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Hafif ticari aracın çarptığı at telef oldu

Hafif ticari aracın çarptığı at telef oldu
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu at telef oldu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu at telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. Hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu at olay yerinde telef oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle köprü üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar kontrollü olarak geçiş yaptı. Telef olan at, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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