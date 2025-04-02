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Hafif Ticari Aracın Arkasında Bağlı Köpekle Metrelerce Yolculuk

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Hatay'da hafif ticari aracın arkasına bağlı köpekle yapılan tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sonrası sürücü, köpeği bagaja alarak yola devam etti.

Aracın arkasına bağlı köpekle metrelerce yol gittiler

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari aracın arkasına bağlı köpekle metrelerce yol gittiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Antakya - Samandağ yolunda yaşandı. İddiaya göre, trafikte seyir haldeki otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen hafif ticari aracın arkasına bağlı köpeği fark etti. Köpeğin araca bağlı olduğunu fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Hafif ticari aracın arkasına bağlı olan köpekle metrelerce yol gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpeği fark eden hafif ticari araç sürücüsü, durup köpeği bagaja koyduktan sonra yola devam etti.

Hafif Ticari Aracın Arkasında Bağlı Köpekle Metrelerce Yolculuk
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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