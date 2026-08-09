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Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole giren hafif ticari araçta 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole giren hafif ticari araçta 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ballık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü R.K. (29) idaresindeki 07 AVP 939 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araç sürücüsü R.K. ile araçta yolcu olarak bulunan S.K. (28) yaralandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Araçta yolcu olarak bulunan A.T. (20) ise Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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