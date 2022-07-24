Hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı Antalya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Antalya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.25 sıralarında Serik- Antalya yolu Gebiz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Ö. (23) idaresindeki 07 EHE 92 plakalı Ford Connect marka hafif ticari araç, İbrahim U.'nun (55) kullandığı 07 PN 632 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan hafif ticari araçta bulunan Ufuk Gezerim (37) ve sürücü Barış Ö. özel bir hastaneye, Ufuk Şimşek ise Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Antalya Ford 3. Sayfa Haberler

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