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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı otomobil sürüklenerek elektrik direğine çarparak durdu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı otomobil sürüklenerek elektrik direğine çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Özgür İnan idaresindeki 33 AGY 044 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan otomobile çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı otomobil ise sürüklenerek elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Malatya Tragger 3. Sayfa Haberler

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