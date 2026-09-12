Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Taziye Evi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 06 FR 4912 plakalı kamyon ile M.Ç. idaresindeki 16 AYH 114 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç kavşakta bulunan 02 S 0056 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.Ç. ve M.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı