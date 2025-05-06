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Hafif Ticari Araç 5 Metreden Uçtu, 2 Yaralı

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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten yan yola düşen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç 5 metre yükseklikten uçarak ters döndü: 2 yaralı

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halinde olan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten yan yola uçtu. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten yan yola uçtu. Araç ters dönerken içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araç hurdaya dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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