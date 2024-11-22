Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi

Esas Oğlan dizisinde Hadise ile başrolü paylaşan Şükrü Özyıldız, dizinin galasından ekip ile olan fotoğraflarını 'Hadi size iyi seyirler' notuyla paylaştı. Paylaşımı, Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in beğenmesi kafaları karıştırdı.

Hadise'nin 5 ay evli kaldığı iş insanı Mehmet Dinçerler'in, Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafını beğenmesi sosyal medyada birçok yorumu beraberinde getirdi. Pek çok kişi 'Acaba yanlışlıkla mı beğendi?' 'Ne ima etmeye çalışıyor?' şeklinde yorumlarda bulundu.

Öte yandan Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı fotoğraflarda Hadise'nin bakışları dikkat çekti.