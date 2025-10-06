Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Cinayet Davası: Avukat Serdar Öktem Hayatını Kaybetti

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan ve silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırıya uğramıştı. Şişli Büyükdere Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Burada polis ve savcılık incelemesinin ardından Öktem'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL