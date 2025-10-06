Haberler

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Cinayet Davası: Avukat Serdar Öktem Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan ve silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırıya uğramıştı. Şişli Büyükdere Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Burada polis ve savcılık incelemesinin ardından Öktem'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
