Habur Sınır Kapısı'nda saldırı: 2 zanlı tutuklandı

Habur Sınır Kapısı'nda görevli Gümrük Muhafaza Memurlarına yönelik saldırıda bulunan 5 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Gümrük Kapısı'nda günübirlik olarak Kuzey Irak'a giriş-çıkış yapan 5 kişi tarafından Gümrük Muhafaza memurlarına saldırıda bulunulmuş, gerçekleşen saldırıda 3 memur yaralanırken, 5 saldırgan da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 saldırgandan K.O. ve Y.B. emniyet ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı. M.B., M.B. ve S.B. isimli şahıslar ise emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B. yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılırken M.B. ve M.B. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK