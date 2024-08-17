Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız' lakaplı öğrencisi Tuncay Akça hayatını kaybetti
Hababam Sınıfı'nın ünlü oyuncusu Tuncay Akça, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akça'nın cenazesi Üsküdar Şakir'in Camii'nde defnedilecek.
-Hababam Sınıfı'nın "Bacaksız" lakaplı öğrencisi Tuncay Akça evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşi sabah kalktığında Tuncay Akça'nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Akça'nın evine gelen sağlık ekipleri oyuncunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncay Akça'nın cenazesi ikindi namazını müteakip Üsküdar Şakir'in Camii'nde kılınacak. - İSTANBUL