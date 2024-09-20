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Güvenlik Korucusu, Amcasının Oğlunu Vurarak Öldürdü

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir güvenlik korucusu, otomobille kırsal mahalleye giden amcasının oğlu ile tartıştıktan sonra ona ateş açarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güvenlik korucusu amcasının oğlunu vurdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir güvenlik korucusu, ailesiyle birlikte otomobille kırsal mahalleye giden amcasının oğlunu mahalle girişinde vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Aydoğdu kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre mahallede güvenlik korucusu olan Menderes D., ailesiyle birlikte kırsal mahalleye giden amcasının oğlu Yasin Demirtaş'ın kullandığı 34 HV 4374 plakalı otomobilin önünü kesti. Otomobilden inen Yasin Demirtaş ve Menderes D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Menderes D., yanında taşıdığı uzun namlulu silahla amcasının oğlu Yasin Demirtaş'a ateş açtı. Ağır yaralanan şahıs, çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken amcasının oğlu ise karakola gidip jandarmayla teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güvenlik Korucusu, Amcasının Oğlunu Vurarak Öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN - 3.Sayfa

Güvenlik Korucusu Yerel Haberler Ceylanpınar Şanlıurfa Politika Güvenlik 3-sayfa Suç

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