Güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan 7 kişi gözaltına alındıŞIRNAK Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yeşil Sol Partisi'nin düzenlediği mitingin ardından çıkan olaylarda güvenlik güçlerine taş atıp yaralanmalarına neden olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan 7 kişi gözaltına alındı

ŞIRNAK Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yeşil Sol Partisi'nin düzenlediği mitingin ardından çıkan olaylarda güvenlik güçlerine taş atıp yaralanmalarına neden olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 Nisan tarihinde Yeşil Sol Partisi miting düzenledi. Mitingin ardından bir grup, örgütsel slogan atarak güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan inceleme sonucunda tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.