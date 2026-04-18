Banka güvenlik görevlisi, yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı

Amasya'da bir bankanın güvenlik görevlisi, dikkati sayesinde yaşlı kadını telefon dolandırıcısına 909 bin TL'sini kaptırmaktan son anda kurtardı. Amasya Emniyet Müdürü, güvenlik personeline teşekkür belgesi verdi.

Şehir merkezinde faaliyet gösteren özel bir bankaya gelen yaşlı kadının endişeli halinden şüphelenen güvenlik görevlisi Cafer Tayyar Eken, kısa adı 'Kaan' olan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon uygulaması çerçevesinde polislerle iletişime geçerek dolandırıcılık olayının önlenmesini sağlamayı başardı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde 909 bin TL tutarındaki nitelikli dolandırıcılık olayının önlendiğini açıkladı. Gösterdiği üstün gayret ve örnek davranıştan dolayı Eken'e, Emniyet Müdürü Ayhan Saraç tarafından teşekkür belgesi verildi. Eken'in daha önce 2 kez daha benzer olayı önlediği öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı