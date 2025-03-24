Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti

Kayyum atanan CHP'li belediyede deprem! İstifalar art arda geldi
İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak

İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse bir ilk olacak
Türkiye'yi yasa boğan olayda isyan ettiren karar! Aileler, 'Adalet' diye feryat etti

Türkiye'yi yasa boğan olayda isyan ettiren karar
Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı

"Kılıçdaroğlu gelen bilgiyi Özel'e verdi ama ciddiye alınmadı"

Güvenlik bina kapılarını kilitledi, öğrenciler eylem için camlardan çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından öğrenciler protesto gösterilerine devam etti. Üniversite yönetimi, eylemleri engellemek için güvenlik görevlilerine "Kapıları kilitleyin" talimatı verdi. Ancak öğrenciler, kapıların kapanmasının ardından binanın pencerelerinden aşağı inmek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğrencilerin protestoları devam ediyor.

KAPILAR KAPANDI, PENCERELERDEN ÇIKTILAR

Özellikle Maçka Kampüsü'nde yoğunlaşan eylemler sırasında, üniversite yönetiminin güvenlik görevlilerine "Kapıları kilitleyin" talimatı verdiği öğrenildi.Kapıların kapanmasıyla binada mahsur kalan öğrencilerin, dışarı çıkabilmek için pencerelerden aşağı indiği görüldü.

Güvenlik bina kapılarını kilitledi, öğrenciler eylem için camlardan çıktı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title