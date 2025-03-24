Güvenlik bina kapılarını kilitledi, öğrenciler eylem için camlardan çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından öğrenciler protesto gösterilerine devam etti. Üniversite yönetimi, eylemleri engellemek için güvenlik görevlilerine "Kapıları kilitleyin" talimatı verdi. Ancak öğrenciler, kapıların kapanmasının ardından binanın pencerelerinden aşağı inmek zorunda kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğrencilerin protestoları devam ediyor.
KAPILAR KAPANDI, PENCERELERDEN ÇIKTILAR
Özellikle Maçka Kampüsü'nde yoğunlaşan eylemler sırasında, üniversite yönetiminin güvenlik görevlilerine "Kapıları kilitleyin" talimatı verdiği öğrenildi.Kapıların kapanmasıyla binada mahsur kalan öğrencilerin, dışarı çıkabilmek için pencerelerden aşağı indiği görüldü.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa