"Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim" projesi
Samsun’da, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Samsun'da, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
"Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim" projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bulunan okul çevrelerinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti yaptı.
Gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, vatandaşlara okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması, öğrencilerin karşılaşabileceği riskler ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
Yetkililer, "Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim" projesi kapsamında okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceğini belirtti.