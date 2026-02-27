Haberler

Tipide mahsur kalan santral işçileri 9 saat süren operasyonla kurtarıldı

Güncelleme:
Sivas'ın Gürün ilçesinde tipiye yakalanarak mahsur kalan 4 rüzgar enerji santrali çalışanı, 9 saat süren zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan çalışanlar, Çiçekyurt Köyü'ne ulaştırıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde tipiye yakalanarak mahsur kalan 4 rüzgar enerji santrali çalışanı, 9 saat süren zorlu bir operasyonla kurtarıldı.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kuvvetli tipi nedeniyle Sivas'ın Gürün ilçesinin çevre il ve ilçelerle adeta bağlantısı kesildi. Gürün-Sivas karayolu üzeri Çiçekyurt Köyü yakınlarında bulunan rüzgar enerji santralinin 4 çalışanı, nöbet değişimi sonrası yolda mahsur kaldı. İlçe Özel İdaresi ekipleri 9 saat süren zorlu bir operasyonla 4 santral çalışanını kurtarmayı başardı. Sağlık durumları iyi olan 4 kişi geceyi geçirmeleri için Çiçekyurt Köyü'ne ulaştırıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
