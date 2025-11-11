Gürcistan'da Düşen Türk Askeri Uçağının Parçaları Görüntülendi

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağına ait parçalar bölge halkı tarafından görüntülendi.

Azerbaycan'da Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağı için arma-kurtarma çalışmaları devam ederken, uçağa ait parçalara ulaşıldı. Gürcistan'ın Kakheti bölgesine düşen uçağa ait parçalar bölge halkı tarafından görüntülendi.

Uçakta 20 personel vardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğunu açıklamıştı. - TİFLİS