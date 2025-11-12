Gürcistan'da düşen TSK'ya ait kargo uçağının parçalarından yeni görüntüler

Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 kargo uçağın parçalarına ait yeni görüntülere ulaşıldı.

Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan ve Gürcistan sınırlarından düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personel şehit oldu. Uçağın enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ederken, uçağın parçalarına ait yeni görüntülere ulaşıldı. - TİFLİS