Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırıda 4 ölü, 1 yaralı

Gürcistan'ın Rustavi kentindeki "İstanbul" adlı çarşıya tüfekle gelen 36 yaşındaki saldırgan 4 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı. Olay sonrası hayatını kaybedenlerden birinin saldırganın amcası, yaralının ise kuzeni olduğu belirlendi.

İSTANBUL ÇARŞISINDA DEHŞET SAÇTI

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e 20 kilometre uzaklıktaki Rustavi kentindeki "İstanbul" adlı çarşıda saldırgan dehşeti yaşandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 36 yaşındaki saldırganın çarşıda ateş açarak 4 kişiyi öldürdüğünü 1 kişiyi yaraladığını bildirdi.

AMCASINI ÖLDÜRDÜ, KUZENİNİ YARALADI

Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırgan polis tarafından bir eczanede yakalayarak gözaltına alındı. Ölenlerden birinin saldırganın amcası, yaralının ise kuzeni olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.