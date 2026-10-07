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Gürcistan'da 700 bin dolara uranyum-238 satmayı planlayan şüpheli gözaltına alındı

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Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi, yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planladığı belirtilen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, şüphelinin aracında yapılan incelemede radyasyon tespit edildiği belirtildi.

Gürcistan'da yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planladığı belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

Gürcistan'da nükleer maddelerin yasa dışı ticaretine yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi, yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planladığı belirtilen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, şüphelinin aracında yapılan incelemede radyasyon tespit edildiği belirtildi.

Ulusal Güvenlik Servisinin paylaştığı görüntülerde, güvenlik görevlilerinin beyaz bir sedanın içinden çıkardıkları şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği görülürken, aracın bagajındaki iki küçük kap da el tipi radyasyon dedektörüyle incelendi; kaplardan birinde açık renkli bir toz bulunduğu görüldü.

Gürcistan, şubat ayında da 3 milyon dolar değerinde uranyum ile nükleer silah denemelerinde kullanılan radyoaktif bir izotop miktarını satın almaya çalışan 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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