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Gürbulak'ta 2 kişinin ayakkabı tabanında 2 kilo 396 gram metamfetamin bulundu

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Gürbulak'ta 2 kişinin ayakkabı tabanında 2 kilo 396 gram metamfetamin bulundu
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Doğubayazıt'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda 2 kişinin ayakkabı tabanına gizlenmiş 2 kilo 396 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 981 bin 250 lira olduğu bildirildi; olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 2 kişinin ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 2 kilo 396 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu'nda 8 Kasım'da gerçekleştirilen kontrollerde İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, şüphelilerin ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 2 kilo 396 gram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 981 bin 250 lira olduğu bildirildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldı.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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