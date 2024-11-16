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Güran ailesi, Narin aranırken kurduğu kamera sistemiyle jandarmayı izlemiş

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Güran ailesinin, evlerine "güvenlik" amacıyla taktırdıklarını söyledikleri kamera sisteminin asıl amacı bambaşka çıktı. Narin Güran öldürüldükten sonra ailenin kameraları jandarmanın arama faaliyetlerini yakından takip etmek amacıyla taktırdıkları ve kendi aralarında buna karşı önlem aldıkları tespit edildi.

Diyarbakır'da kaybının 19'uncu günü cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin kan donduran yeni gelişmeler ortaya çıktı. Güran ailesi, Narin'in kaybolmasından hemen sonra köyde kimsenin can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle evlerine güvenlik kameraları taktırdı. Evin dört bir yanına taktırılan, köyün çevresini gören, gece görüşlü, HD özellikli, yüksek çözünürlüğe sahip kameraların asıl amacı sonradan ortaya çıktı.

JANDARMAYI SANİYE SANİYE DEV EKRANDAN İZLEDİLER

Sözcü'nün haberine göre; jandarma, Narin'in cesedinin bulunduğu 8 Eylül'de Erhan ve Barış Güran'ın evinde yaptığı aramalarda bulunan kameraların görüntülerini kayıt cihazıyla saniye saniye kayıt altına aldığını tespit etti. Ailenin, jandarmanın arama çalışmalarını nerelerde yoğunlaştığını kurdukları kamera sistemiyle dev ekrandan takip ettikleri, delillerin gizlenmesi, jandarmanın farklı yönlere sevk edilmesi ve yanıltılması amacıyla ortak hareket ettikleri belirlendi.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Tek ekrandan 6 farklı noktayı görecek açıdaki kamera kayıt sistemiyle elde edilen görüntüler, "Suç delillerini gizlemek, değiştirmek veya yok etmek" suçundan aile bireyleri hakkında yürütülen soruşturma dosyasına eklendi.

Güran ailesi, Narin aranırken kurduğu kamera sistemiyle jandarmayı izlemiş
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Değişik köy , değişik aile , çocuğu el ele verip kaybettiler

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