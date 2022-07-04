Ailesinin günlerdir haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, parkta otururken bulundu - Haberler

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Ailesinin günlerdir haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, parkta otururken bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ailesinin günlerdir haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, parkta otururken bulundu

Bursa'da, 5 gün önce evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Merve Merve Bengi'yi yakınları otobüs duraklarına yapıştırdıkları kayıp ilanlarıyla ararken, genç kız dün parkta polis ekipleri tarafından bulundu.

Bursa'da Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde yaşayan Merve Bengi 29 Haziran'da evden ayrıldı. Bengi'nin telefonuna ulaşamayan yakınları, polis ve jandarmaya haber verdi.

Ailenin günlerdir haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, parkta otururken bulundu

PARKTA OTURURKEN BULUNDU

Soruşturma başlatan ekipler, Merve Bengi'yi bulmak için çalışma başlattı. Genç kız dün polis ekiplerinin dikkatiyle oturduğu parkta bulundu. Bengi'nin 4 gün boyunca arkadaşlarında kaldığı öğrenildi.

Ailenin günlerdir haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, parkta otururken bulundu

AİLESİNE KAVUŞTU

Merve Bengi ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Panayır mahallesi Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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