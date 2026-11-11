Güngören'de pencereden girmeye çalışan şüpheli havada asılı kaldı, itfaiye kurtardı

İstanbul'un Güngören ilçesinde hırsızlık amacıyla bir daireye pencereden girmeye çalışan şahıs asılı kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan şüphelinin havada asılı kaldığı anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Damla Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın yanına gelen şahıs, bekçiyi fark edince tırmanarak bir dairenin penceresinden içeriye girmeye çalıştı. Pencereden geçemeyerek sıkışan hırsız, yaklaşık 3 metre yükseklikte asılı kaldı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin havada asılı kaldığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı