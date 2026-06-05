Güngören'de uyuşturucu operasyonu: Alüminyum kazandan 40 kilo sıvı metamfetamin çıktı

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir araca düzenlenen operasyonda, alüminyum kazan içine zulalanmış 40 kilo sıvı metamfetamin ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören ilçende bir otomobili yakın takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçede belirlenen seyir halindeki araca operasyon düzenlendi. Otomobil şoförü "şüpheli" olarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda alüminyum kazan içine zulalanmış 40 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, baskın sırasında gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü. Şüphelinin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı