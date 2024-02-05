Güngören'de Müzisyen Tekme ve Yumruklu Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Güngören'de nişanlısı ile kahve içmeye giden müzisyen Umut Emre Aytekin, iki kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. 36 yaşındaki müzisyen hayatını kaybederken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde Müzisyen Umut Emre Aytekin, nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte kahve içmek için restorana gitti. İkili otururken, yan masada oturan Ceyhun T. (22) ve Hayrettin Ö. (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Müzisyen Aytekin, kasaya yöneldiği sırada 2 kişi tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aytekin, ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde; saldırganların müzisyeni tekme ve yumruklarla dövdüğü, şüphelilerin uzaklaşırken tekrar gelip başında beklediği görülüyor.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, emniyette işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, kasten öldürme suçundan aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL