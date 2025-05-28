Güngören'de İş Yerinde Patlama, Gazeteciye Saldırı

Güngören'de iş yerinde patlama oldu, esnaf gazeteciye böyle saldırdı

İSTANBUL - Güngören'de deri üzerine lazer kesim yapan bir iş yerinin lazer kesim makinası henüz bilinmeyen nedenle patladı. Bu sırada patlamayı haberleştirmek için olay yerine gelen Haber Global ekibine esnaf saldırdı. Tekme yumruk ile saldırılan gazeteci boynundan ve kolundan yaralandı.

Güngören Sanayi Mahallesi Saadet sokakta lazer, baskı ve kesim yapan bir iş yerinde sabah saat 07.30 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti ile sokakta bulunan 4 iş yerinin camları kırılırken, park halindeki 2 araçta ise hasar oluştu. Bu sırada patlamayı haberleştirmek için olay yerine gelen Haber Global ekibine esnaflar saldırdı. Tekme yumruk ile saldırılan gazeteci boynundan ve kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan gazeteciler saldırganlar hakkında şikayette bulundu. Şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.