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Güngören'de İnşaat Alanında 500 Kilogram Kablo Hırsızlığı

Güngören'de İnşaat Alanında 500 Kilogram Kablo Hırsızlığı
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Güngören'de bir grup şantiye çalışanı kıyafeti giymiş hırsız, inşaat alanından 500 kilogram kablo çaldı. Bir inşaat çalışanının baskın yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hırsızlar yakalanmadan kaçtı.

Güngören'de şantiye çalışanı kıyafeti giyen bir grup, 500 kilogram kablo çaldı. İnşaatta çalışan bir başka kişi hırsızlara baskın yaparken, panikleyen şüpheliler kabloları araca yükleyerek kaçtı. İlginç hırsızlık anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye çalışanı kıyafeti giyen 6 hırsız, araçla inşaat alanına girdi. Şahıslar, gözüne kestirdikleri kabloların yanında durarak araçtan indi. 500 kilogram kabloyu çalan hırsızlara, bir inşaat çalışanı baskın yaptı. İnşaat çalışanını gören şüpheliler, kabloyu araca yükleyerek kaçtı. Görgü tanığı o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, şantiye kıyafeti giyen hırsızların kabloyu çaldığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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