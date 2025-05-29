Güngören'de Gazeteciye Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Güngören'de Gazeteciye Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
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Güngören'de meydana gelen patlamayı haberleştirmek isteyen gazeteciye saldıran iki şüpheli tutuklandı. Olay sonrası kameraman Alperen Ulukuş çeşitli yaralar aldı, şüphelilerin geçmiş kaydı ise dikkat çekti.

Güngören'de gazeteciye saldıran şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL - Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamayı haberleştirmek isteyen gazeteciye saldıran 2 şüpheli tutuklandı.

Güngören Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'ta lazer, baskı ve kesim yapan bir iş yerinde dün sabah saat 07.30 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti ile sokakta bulunan 4 iş yerinin camları kırılırken, park halindeki 2 araçta ise hasar oluştu. Patlamayı haberleştirmek için olay yerine gelen Haber Global ekibine ise 2 kişi saldırdı. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan kameraman Alperen Ulukuş boynundan, kolundan ve başından yaralandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan saldırıyı yapan Erhan Özgür Güvenç isimli şüphelinin 'ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından kaydı olduğu öğrenilirken, işyeri sahibinin kardeşi olan Taner Aslan'ın ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'yargılamanın ses veya görüntülerin kayda alınması' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Tutuklanan şüphelilerin yakınları Adliye içerisinde diğer basın mensuplarına tehditte bulundu. Şüphelilerin yakınları 'Bu işin fazla yatarı yok, çıkınca görüşürüz' diyerek tehditler savurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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