Güngören'de Gazeteciye Saldırı: İki Kişi Gözaltında

Güngören'de gazeteciye saldıran şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamayı haberleştirmek isteyen gazeteciye saldıran şüpheliler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güngören Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'ta lazer, baskı ve kesim yapan bir iş yerinde sabah saat 07.30 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti ile sokakta bulunan 4 iş yerinin camları kırılırken, park halindeki 2 araçta ise hasar oluştu. Patlamayı haberleştirmek için olay yerine gelen Haber Global ekibine ise 2 kişi saldırdı. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan bir gazeteci boynundan ve kolundan yaralandı. Gazetecinin şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerden birinin iş yeri sahibinin kardeşi olduğu ve 'tehdit' ile 'hakaret' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.