Güngören'de Gazeteciye Saldırı: İki Kişi Gözaltında

Güngören'de Gazeteciye Saldırı: İki Kişi Gözaltında
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Güngören'de meydana gelen patlama sonrası olay yerine gelen gazeteciye saldıran iki şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Gazetecinin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Güngören'de gazeteciye saldıran şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamayı haberleştirmek isteyen gazeteciye saldıran şüpheliler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güngören Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'ta lazer, baskı ve kesim yapan bir iş yerinde sabah saat 07.30 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti ile sokakta bulunan 4 iş yerinin camları kırılırken, park halindeki 2 araçta ise hasar oluştu. Patlamayı haberleştirmek için olay yerine gelen Haber Global ekibine ise 2 kişi saldırdı. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan bir gazeteci boynundan ve kolundan yaralandı. Gazetecinin şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerden birinin iş yeri sahibinin kardeşi olduğu ve 'tehdit' ile 'hakaret' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
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