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Güngören'de DEAŞ Operasyonunda Kadın Polis Tarafından Kurtarıldı

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Güngören'de DEAŞ terör örgütüne yönelik bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınmamak için balkondan atlamaya çalışan kadın, polis tarafından kurtarıldı. Operasyon sırasında yaşanan anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Güngören'de DEAŞ terör örgütüne yönelik bir eve düzenlenen operasyonunda gözaltına alınmamak için balkondan atlamaya çalışan kadın, polis tarafından kurtarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, dün gece saatlerinde Güngören'de DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sıradan bir şüpheli kadın, polisi görünce balkondan atlamaya kalkıştı. Balkon korkuluklarından tutunan kadın polis tarafından kurtarıldı. Yaşanan anlara ilişkin görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedilirken 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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