GÜNGÖREN'de çakarlı motosikletine 'polis gazetesi görev otosu' kartı koyan sürücüye ceza

GÜNGÖREN'de motosiklet denetiminde, çakarlı motosikletine 'polis gazetesi görev otosu' kartı koyan M.D.'ye 4 bin 64 lira ceza yazıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D.'ye ait motosikleti kontrol ederken, çakar ve ses düzeni tertibatıyla birlikte kendi adına basımı yapılan 'Polis Gazetesi Görev Otosu' ibareli baskıları gördü. Gözaltına alınan M.D.'ye 'sesli ya da ışıklı uyarı veren işaretleri yasalarca izin verilmeyen araçlara takmak' maddesinden 4 bin 64 lira idari ceza kesildi.

GÜNGÖREN'de motosiklet denetiminde, çakarlı motosikletine 'polis gazetesi görev otosu' kartı koyan M.D.'ye 4 bin 64 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de motosiklet denetimi yaptıkları sırada, şüphelendikleri M.D. isimli bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Ekipler, M.D.'ye ait motosikleti kontrol ederken, çakar ve ses düzeni tertibatıyla birlikte kendi adına basımı yapılan 'Polis Gazetesi Görev Otosu' ibareli baskıları gördü. M.D.'nin üst aramasında ise 'Polis Emeklileri Dayanışma Yardımlaşma Derneği' ve 'Polis Gazetesi Muhabir Tanıtım Kartı' ibareli belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.'ye 'sesli ya da ışıklı uyarı veren işaretleri yasalarca izin verilmeyen araçlara takmak' maddesinden 4 bin 64 lira idari ceza kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.