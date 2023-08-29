Güngören'de araç motorunda kedi kurtarma operasyonu kamerada

İSTANBUL - Güngören'de sokakta park halindeki aracın motor kısmına yavru kedi girdi. Araç sürücüsünün uzun uğraşları sonucunda çıkartamadığı İnatçı yavru kedi, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı.

Güngören'de dün akşam saatlerinde sokakta park halinde bulunan bir aracın kaputuna yavru kedi girdi. Araç sürücüsünün son anda sesini fark ettiği yavru kedi, tüm çabalara rağmen bulunduğu yerden çıkarılamadı. Sürücünün saatler süren olayda aracını bir türlü çalıştıramamasının üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun ve dikkatli çalışmalarının sonucunda inatçı kedi bulunduğu yerden çıkarılarak tekrar sokağa gönderildi.