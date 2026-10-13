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Güney Kore'nin Incheon kentinde süpermarkette bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı

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Güney Kore'nin Incheon kentinde süpermarkette bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı
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Güney Kore'nin Incheon kentindeki bir süpermarkette bıçaklı saldırı düzenlendi; polis, olayda 8 kişinin yaralandığını bildirdi. 60'lı yaşlarda olduğu düşünülen şüpheli, alışveriş yapanlar tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Güney Kore'nin Incheon kentinde bir süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün batısındaki Incheon kentinde bir süpermarkette bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Polis, 60'lı yaşlarda olduğu düşünülen şüphelinin yerel saatle 13.40'ta yürüyen merdivende ilerlerken iki eline sabitlediği bıçaklarla çevresindekilere saldırdığını, olayda 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Alışveriş yapan kişiler tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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