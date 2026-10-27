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Güney Kore, Kiev'deki büyükelçilikten 8 kişiyi esir krizi nedeniyle geri çekti

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Güney Kore, Kiev'deki büyükelçilik personelinden 8 kişiyi, iki Kuzey Koreli esirin nakli kaynaklı anlaşmazlık ve Rus hava saldırısı tehditleri nedeniyle geri çekti. Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Ukrayna'nın yeterli adım atmaması nedeniyle kararın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Güney Kore, Ukrayna'nın iki Kuzey Koreli savaş esirinin Güney Kore'ye nakledildiğini açıklaması nedeniyle yaşanan anlaşmazlığı gerekçe göstererek Kiev'deki büyükelçilik personelinden 8 kişiyi geri çekti.

Güney Kore ile Ukrayna arasında, Kuzey Koreli iki savaş esirinin Güney Kore'ye nakledilmesinin açıklanması nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sürüyor. Güney Kore, Ukrayna'nın iki Kuzey Koreli savaş esirinin Güney Kore'ye nakledildiğini açıklaması nedeniyle yaşanan anlaşmazlık ve Rusya'nın hava saldırısı tehditlerini gerekçe göstererek Kiev'deki büyükelçilik personelinden 8 kişiyi geri çekti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 8 kişi geri çekildi" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın anlaşmazlığı çözmek için yeterli adım atmaması nedeniyle bu kararın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Sorunun çözülmesi amacıyla Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile iletişimin sürdüğünü belirten Cho Hyun, Ukrayna'da gerekli sayıda personelin kaldığını ve devam eden Rus saldırıları sırasında Güney Kore vatandaşlarını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Kiev ile yaşanan anlaşmazlığın diplomatik ilişkileri tehdit edecek bir noktaya ulaşıp ulaşmayacağı sorusuna Cho, gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde bunun mümkün olabileceği cevabını verdi. Güney Koreli bakan ayrıca Ukrayna'ya yönelik genel desteğin değişmediğini vurgulayarak, Seul'ün Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin konferanslara katılmayı, insani yardım sağlamayı ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan uluslararası girişimlerde yer almayı sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna-güney Kore arasında "esir" gerginliği

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kursk bölgesinde esir alınan iki Kuzey Kore askerini Güney Kore'ye gönderdiklerini açıklamıştı. Güney Kore yönetimi ise askerlerin güvenliği için söz konusu transferin gizli tutulmasını öngören bir anlaşma yapıldığını, ancak bunun Ukrayna tarafından ihlal edildiğini duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan bir yetkili gizlilik anlaşmasının varlığını reddederken, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Güney Kore Maslahatgüzarı Andrii Vieshkin'i çağırarak yaşananlardan duyulan ciddi endişeyi dile getirmişti. Güney Kore istihbaratı da söz konusu transferin gizli tutulmasını ilk aşamada Ukrayna'nın talep ettiğini ve iki ülkenin süreç boyunca bu konuda mutabık kaldığını açıklamıştı. Devam eden gerilim nedeniyle Güney Kore Dışişleri Bakanlığı bu ayın başında Ukrayna Büyükelçisi Park Ki-chan'i geri çağırmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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