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Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
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Güney Kore'de Uçak Kazası: Can Kaybı 124'e Yükseldi

Güney Kore'de Uçak Kazası: Can Kaybı 124'e Yükseldi
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Güney Kore'de Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağı, pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada 124 kişi hayatını kaybetti, yalnızca 2 kişi sağ olarak kurtuldu. Uçak, iniş sırasında kuş sürüsüne çarpma ya da motor arızası nedeniyle sorun yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpmasıyla sonuçlanan kazada can kaybı 124'e yükseldi. Uçağın piste sert bir iniş gerçekleştirdikten sonra alev topuna döndüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpmasıyla sonuçlanan kazaya dair detaylar netleşmeye başladı. Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada olay yerinde 124 cansız bedene ulaşıldığı belirtilirken, cesetlerin havalimanında kurulan geçici bir morga kaldırıldığı aktarıldı. Sağ olarak kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Kazanın nedenine dair farklı iddialar gündeme geldi

Güney Kore basını, uçağın bir kuş sürüsüne çarpması nedeniyle iniş takımlarının açılamadığını iddia ederken, bazı görgü tanıklarının ise inişten önce uçağın sağ motorundan dumanların çıktığını dile getirdiği aktarıldı. Kaza anına ait görüntülerde de uçağın burnu havada bir şekilde sert bir iniş gerçekleştirdikten sonra pist bitimindeki duvara çarptığı ve alev topuna döndüğü görüldü.

Özel afet bölgesi ilan edildi

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, Muan Uluslararası Havalimanı'na ev sahipliği yapan Güney Jeolla eyaletinin Muan ilçesini özel afet bölgesi ilan ettiklerini duyurarak tüm ilgili kurumların kaza sonrası süreçte işbirliği yapacağını ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gereken tüm desteğin verileceğini söyledi. "Bu kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum" diyen Choi, "Hayatını kaybedenler için dua ediyor, yaslı ailelere en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, yerel saat ile 09.07'de Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Kaza sırasında uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu açıklanmıştı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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