Güney Kore'de Metroda Kundaklama: 12 Yıl Hapis Cezası

Güney Kore'de mahkeme, Seul metro hattında seyreden yolcu dolu bir treni benzin dökerek ateşe veren sanığı, cinayete teşebbüs suçundan 12 yıl hapis ve 3 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırdı.

Güney Kore'de hareket halindeki bir trene geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen kundaklama saldırısına ilişkin davada karar belli oldu. Seul Güney Bölge Mahkemesi, Seul 5 numaralı metro hattındaki Yeoinaru İstasyonu ile Mapo İstasyonu arasında seyreden yolcu dolu bir treni zeminine benzin dökerek ateşe veren 67 yaşındaki Won soyadlı sanığı, cinayete teşebbüs suçundan 12 yıl hapis ve 3 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırdı. Savcılar, boşanma davasının sonucundan memnun kalmayarak intihar etmek istediğini ve dikkat çekmek için metroyu hedef olarak seçtiği itiraf eden Won için 20 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Seul'deki trende yangın paniği yaşanmıştı

Geçtiğimiz 31 Mayıs'ta Seul 5 numaralı metro hattındaki Yeoinaru İstasyonu ile Mapo İstasyonu arasında seyreden bir trene gerçekleştirilen kundaklama saldırısı yolcular arasında paniğe neden olmuştu. Tren makinisti ve yolcular yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ederken, trendekiler daha sonra acil durum prosedürleri kapsamında tünelden tahliye edilmişti. 160 yolcudan 23'ü dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmış, 129 kişi ise olay yerinde tedavi edilmişti. 6 kişinin yaralandığı olayda, şans eseri can kaybı yaşanmamıştı. Benzin dökerek vagonu ateşe verdiği tespit edilen şüpheli, Yeoinaru İstasyonu'nda gözaltına alınmıştı.